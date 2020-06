Nuno Gomes: «CR7-Serie A, impatto duro ma poi…» – VIDEO

Nuno Gomes, ex attaccante portoghese, ha parlato di Cristiano Ronaldo e del suo adattamento in Italia. Le parole

L’ex calciatore portoghese Nuno Gomes, in un’intervista, ha parlato così di Cristiano Ronaldo. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

CRISTIANO RONALDO – «Per un periodo di tempo, la Serie A non era più al livello di una volta. Negli anni 2000, fino al 2005, tutti i grandi calciatori erano in Italia. Ho vissuto tante difficoltà quando sono arrivato, perché il modo di difendere era diverso dal Portogallo. Ho visto qualche difficoltà all’inizio anche per Cristiano Ronaldo, perché è un modo diverso di giocare. Lui ha capito la differenza, si è adattato ed è migliorato anche sotto quell’aspetto. Ha visto che aveva meno spazio rispetto alla Spagna, quindi si è avvicinato di più all’area per concentrarsi solo sul fare gol».