Nuova proprietà Roma, De Rossi potrebbe tornare a Trigoria

Nuova proprietà Roma, si pensa ad un clamoroso ritorno di Daniele De Rossi a Trigoria. Ecco il nuovo ruolo dell’ex centrocampista

La nuova proprietà della Roma potrebbe portare molte novità a Trigoria, ma anche piacevoli ritorni. Il Corriere dello Sport in edicola oggi, fa il punto della situazione: Daniele De Rossi, infatti, potrebbe tornare in giallorosso, addirittura da allenatore.

Un cambio in famiglia visto che Daniele subentrerebbe a papà Alberto, che dopo 27 anni smetterà di allenare per diventare supervisore del settore giovanile. Un piacevole ritorno per tutti quelli che non hanno accettato la separazione con l’ex centrocampista campione del mondo nel 2006.