Nuovi guai per Robinho: il Brasile gli ritira il passaporto

Il Brasile teme che Robinho, condannato per violenza sessuale in Italia, lasci il paese: passaporto ritirato all’ex Milan

Ancora guai per Robinho: dopo il no del Brasile all’estradizione in Italia per la sentenza di colpevolezza per violenza sessuale ai danni di una ragazza albanese, il paese sudamericano ha acconsentito a far scontare la pena nel suo paese.

La procura brasiliana, temendo una possibile fuga dell’ex Milan e Real Madrid, ha deciso di ritirargli il passaporto.

