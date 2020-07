Nuovo allenatore Fiorentina: si pensa a Marcelino, ma per il momento il presidente Commisso si concentra sullo stadio

C’è ancora un nodo da sciogliere in casa Fiorentina, ovvero quello del nuovo allenatore. Non c’è ancora un nome, ma come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport i viola stanno pensando a Marcelino.

Lo spagnolo piace alla Fiorentina, ma al momento il presidente Commisso è interamente concentrato sullo stadio e sul centro sportivo. Le prossime settimane saranno decisive.