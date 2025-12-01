Nuovo centro sportivo PSG: i dettagli sulla struttura

Nuovo centro sportivo PSG: dai campi terrazzati di Poissy al sogno di dominare in Francia e in Europa con i talenti locali. La nuova opera dei parigini

Il nuovo centro sportivo del Paris Saint-Germain è un’opera imponente che si erge su una collina, con diciassette campi terrazzati che accompagnano i giovani talenti nel loro percorso di crescita. Si parte dai campi più bassi, riservati ai più piccoli, per poi salire gradualmente verso la cima, dove si allena la prima squadra, il sogno di ogni giovane calciatore. Lungo il percorso, pannelli blu celebrano i nomi di coloro che sono riusciti a compiere l’impresa, alimentando la speranza e la motivazione dei ragazzi.

Il reportage di Guido Vaciago su Tuttosport evidenzia il cambio di filosofia del club parigino. Non più solo shopping compulsivo di star milionarie, ma un investimento massiccio nel settore giovanile, sfruttando il bacino inesauribile di talenti delle banlieue parigine. Il Psg punta a costruire una squadra vincente, capace di dominare in Francia e in Europa, utilizzando come materia prima i sogni e la fame di successo dei giovani locali.

Il centro sportivo di Poissy è un gioiello all’avanguardia, con campi identici per tutte le categorie, un orto biologico che rifornisce la mensa a chilometro zero, un piccolo albergo con camere personalizzate per i giocatori della prima squadra e strutture mediche e di recupero di prim’ordine. Luis Enrique, l’allenatore della prima squadra, dispone di tecnologie innovative come un trespolo per osservare gli allenamenti dall’alto e un maxischermo a bordo campo per proiettare schemi e tattiche in tempo reale.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Psg, sottolinea l’importanza di questa nuova filosofia: «Vogliamo avere i migliori giocatori del mondo, i nostri giovani, sviluppare le giovanili e garantire così un futuro al club». Il futuro del Psg sarà “Made in Paris”, costruito in casa, valorizzando il talento locale e creando un forte senso di appartenenza. Il centro sportivo è il cuore pulsante di questo progetto, un luogo dove i sogni possono diventare realtà e dove si coltiva il futuro del calcio parigino.