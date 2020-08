Nuovo proprietario Roma, James Pallotta gioca al rialzo. Nel frattempo arriva il boom in borsa, c’è l’alternativa Kuwait

James Pallotta gioca al rialzo. Il presidente della Roma – si legge di spalla sull’edizione odierna del Corriere dello Sport -, sta aspettando il rilancio di Friedkin, magnate texano interessato all’acquisizione della società.

Nel frattempo il titolo in borsa, grazie anche alle ultime notizie, è schizzato in alto. Buone notizie, dunque, in attesa di riprendere un’ulteriore trattativa. Nel frattempo il numero uno giallorosso si muove su altri fronti: c’è l’alternativa Kuwait.