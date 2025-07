San Siro, il futuro è ancora un rebus: tra vendita, riqualificazione e nuove opportunità per Milano

San Siro, il futuro è ancora tutto da decifrare: tra vendita, riqualificazione e nuove opportunità per Milano. Gli aggiornamenti

Il destino dello stadio di San Siro, simbolo del calcio italiano e casa storica di Inter e Milan, continua ad animare il dibattito tra istituzioni e proprietà calcistiche. Al centro delle discussioni vi è la possibilità di vendere o riqualificare l’impianto attuale, mentre emergono proposte per un nuovo stadio all’avanguardia.

Oggi è previsto un incontro tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, Oaktree Capital (il fondo statunitense proprietario dell’Inter) e RedBird Capital Partners (azionista di maggioranza del Milan), per affrontare questioni chiave legate alla possibile cessione dello stadio. La trattativa si inserisce in un contesto più ampio che va ben oltre la semplice transazione immobiliare.

Già nel marzo 2025, entrambe le società avevano presentato al Comune di Milano i propri progetti per un nuovo impianto, cercando una soluzione condivisa che risponda alle esigenze sportive, economiche e urbanistiche della città. La valutazione dell’area di San Siro, stimata inizialmente in circa 197 milioni di euro dall’Agenzia delle Entrate, e il costo ipotetico superiore al miliardo per il nuovo stadio, rendono le scelte particolarmente delicate.

Tra i temi cruciali vi è la definizione di clausole contrattuali che regolino eventuali ritiri unilaterali dal progetto. Una fonte come Calcio e Finanza riporta segnali di ottimismo, con i due club più vicini a un’intesa concreta.

A rallentare il percorso sono stati anche ritardi burocratici legati alla presentazione dei documenti e all’ottenimento dei permessi necessari. Tuttavia la pressione su Oaktree e RedBird è in crescita, così come la volontà del Comune di trovare soluzioni operative in tempi ragionevoli.

Il futuro di San Siro resta una questione aperta, ma centrale per il rilancio del calcio milanese. L’obiettivo condiviso è dare a tifosi, come quelli che seguono Rafael Leão (attaccante portoghese del Milan) o Lautaro Martínez (capitano e attaccante dell’Inter), uno stadio moderno all’altezza delle ambizioni delle due squadre e del tessuto urbano della città.