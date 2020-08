Nuovo stadio Roma, c’è il sogno «Toyota Stadium»: la sponsorizzazione potrebbe arrivare grazie a Dan Friedkin

C’è il sogno «Toyota Stadium» per la Roma. L’arrivo di Dan Friedkin cambia le carte in tavola anche per il nuovo impianto, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

A otto anni dalla nascita del progetto – si legge – una nuova spinta arriva dal cambio di proprietà della società. Gli esempi da seguire sono quelli delle squadre tedesche e della Juventus per rilanciare nuovamente il brand.