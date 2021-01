Nzola: «Vincere in dieci è stato ancora più bello. Agoume? Mi piace molto»

M’Bala Nzola ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli

«Ho fatto gol e sono contento per la squadra. Questa era una partita difficile, la mia rete ha dato più forza alla squadra e alla fine abbiamo vinto. Vincere in dieci è stato ancora più bello, perché abbiamo sofferto e siamo stati uniti. Agoume? Sono contento per lui, mi piace molto. Siamo diventati amici anche fuori dal campo e sono felice per il suo rendimento».