Pedro Obiang consiglia l’ex compagno Gianluca Scamacca. Le parole sul nuovo bomber del West Ham

Pedro Obiang consiglia Gianluca Scamacca. Le parole del centrocampista del Sassuolo alla Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE – «Gli ho parlato bene del club. Gianluca è bravo, sarà il centravanti dell’Italia. In Premier non avrà problemi, gli servirà solo del tempo per adattarsi».