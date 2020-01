Obiang: «Spero che la Sampdoria si salvi» – VIDEO

Le parole dell’ex della sfida tra Sampdoria e Sassuolo, Pedro Obiang, dopo il pari maturato fra le due formazioni – VIDEO

(Dal nostro inviato allo stadio Ferraris) – Pedro Obiang ha mostrato affetto alla Sampdoria dopo il pareggio fra i blucerchiati e il suo Sassuolo.

«È stato molto bello emozionante, anche un po’ duro. Qui non è cambiato niente, la spinta dei tifosi è sempre la stessa. Parliamo di una piazza importante, spero che la Sampdoria si salvi. Mi sarebbe piaciuto vestire ancora la maglia della Sampdoria, ma il Sassuolo ha spinto un po’ di più per avermi. Ho fatto la scelta giusta», ha detto Obiang in zona mista.