Occhio Inter, il Napoli di Coppa è un’altra squadra

In Coppa Italia e Champions League il Napoli si trasforma. Gli azzurri sono ancora imbattuti.

Chi si aspetta un Napoli allo sbando come quello visto il 6 gennaio contro i nerazzurri in campionato si sbaglia. Gli azzurri visti in Champions e in Coppa Italia sembrano completamente un’altra squadra. Lo dicono i numeri.

Come ricordato dalla Gazzetta Dello Sport fra Champions e Coppa Italia il Napoli è imbattuto e ha vinto 5 partite su 8. In Coppa Italia poi il rendimento è ancora migliore dal punto di vista difensivo: ben 5 clean sheet.