Okaka: «Dovremo essere più cinici in futuro»

Stefano Okaka ha parlato a fine partita dopo il pareggio ottenuto contro la Fiorentina. Le parole dell’attaccante bianconero.

«La nostra è stata una domenica differente perché se è vero che non si può mai staccare la spina, è anche vero che davanti a questi problemi è difficile mantenere sempre la concentrazione. Abbiamo cercato di stare sul pezzo durante la partita e ne è venuto fuori un punto, ora vediamo come si evolve la situazione fuori dal campo. Di fronte alla salute penso che non si debba scherzare, speriamo che chi decide lo faccia per il bene del Paese. La mia posizione? Di fronte alla salute la scelta diventa facile, poi bisogna vedere quali sono le situazioni che si sono create all’interno dei vari contesti ma credo che se il problema si complica, la scelta è scontata. Noi cerchiamo di fare il nostro ma prima di essere calciatori siamo anche uomini e abbiamo pensieri primari come la salute ed il nostro benessere. Per quanto riguarda la classifica direi che siamo in una situazione in cui un punto in più o un punto in meno può fare la differenza, ora abbiamo sorpassato il Torino e per il momento non stiamo perdendo. Cercheremo di vincere le prossime partite ma l’importante per noi è continuare a non perdere, sfruttando le prestazioni che stiamo fornendo da gennaio. Penso che non abbiamo segnato molto ma per noi è fondamentale difendere tutti al meglio, poi sicuramente avremo altre occasioni in cui dovremo essere più cinici»