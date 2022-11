Olanda, magliette all’asta per i lavoratori in Qatar

La nazionale olandese ha deciso di mettere all’asta le magliette indossate contro il Senegal per i lavoratori del Qatar

L’Olanda ha deciso di mettere all’asta le magliette indossate dai propri calciatori contro il Senegal. Gli Oranje hanno incassato 60mila euro da devolvere in beneficenza ai lavoratori in Qatar impiegati nella costruzione degli stadi . Questa iniziativa proseguire per tutte le loro partite del Mondiali.

IL COMMENTO DI VAN DIJK – «Vogliamo dare un contributo concreto ai diritti umani e dei lavoratori. Prima di tutto richiamando l’attenzione sulla loro situazione in questo palcoscenico. E poi utilizzando i proventi dell’asta delle nostre maglie da competizione per cofinanziare gli aiuti».