Olympique Marsiglia, ufficiale l’acquisto di Aubameyang: i dettagli e il comunicato del club francese

Olympique Marsiglia, adesso è ufficiale l’acquisto di Aubameyang: i dettagli sul trasferimento e il comunicato del club francese

Dopo un periodo vissuto tra luci e ombre in Arabia Saudita, Pierre-Emerick Aubameyang torna a calcare i campi europei. L’attaccante gabonese, classe 1989, ha ufficialmente firmato un contratto con l’Olympique Marsiglia valido fino all’estate 2027, dopo aver rescisso il legame con il club saudita Al-Qadsiah. Il ritorno in Ligue 1 segna una nuova tappa nella carriera di un giocatore che ha vestito maglie prestigiose tra Premier League, Bundesliga e Serie A.

COMUNICATO – “L’Olympique Marseille è orgoglioso di annunciare l’ingaggio di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante gabonese ha firmato con l’OM questo pomeriggio.

Corre, segna e sorride. Pierre-Emerick Aubameyang non ha mai veramente camminato. Dai suoi primi passi sulla terra catalana, dove suo padre giocava a calcio molto prima di lui, fino agli sprint supersonici che hanno fatto tremare le reti in tutta Europa, ‘Auba’ ha sempre avuto un dono raro: la capacità di fare del tempo un alleato e dello spazio il suo parco giochi.

Nato a Laval, forgiato da una famiglia di calciatori e da un padre internazionale gabonese esigente, Pierre-Emerick è cresciuto seguendo un destino che sembrava già scritto. Ma, a differenza di tanti altri, non si è accontentato di seguire le linee: le ha superate.

Dopo gli inizi al Milan e alcuni prestiti in Francia (Dijon, Lille, Monaco), fino all’esplosione a Saint-Étienne, il giovane attaccante ha affinato la sua arte: velocità pura, movimenti incisivi e freddezza sotto porta. Al Borussia Dortmund ha segnato gol come perle per cinque stagioni. L’avventura è poi continuata per quattro anni all’Arsenal, quindi al Barcellona, sempre con lo stesso successo.

Dal Chelsea è approdato a Marsiglia, dove, dopo un periodo di normale adattamento, il suo talento è esploso in una sera d’autunno contro l’Ajax. ‘Sono venuto qui per far emozionare’, disse nella sua prima conferenza stampa, con un sorriso quasi da ragazzo. I tifosi non sono rimasti delusi. Segnò una tripletta contro gli olandesi e, con l’arrivo dell’inverno, “PEA” ha scaldato l’Orange Vélodrome con i suoi gol, le sue esultanze acrobatiche e la sua voglia insaziabile.

A 34 anni è diventato il punto di riferimento di un attacco marsigliese esplosivo, giocando al centro di esso. Ha segnato due volte contro Montpellier, Nantes e Lorient, e ha illuminato l’Europa, in particolare durante una serata memorabile contro il Villarreal. Ha concluso la stagione 2023-2024 con 30 gol in tutte le competizioni. Una cosa mai vista all’OM dai tempi di Didier Drogba, vent’anni prima.

I tifosi esigenti del Marsiglia ora lo adorano. Il ‘vecchio leone’ ruggisce ancora. Dopo una stagione in Arabia Saudita, in cui ha trovato la rete 21 volte in 36 partite, la silhouette snella dell’attaccante gabonese è tornata a Marsiglia. A 36 anni, ha ancora il fuoco dentro per far alzare gli stadi in piedi. Soprattutto, ha una voglia profonda di giocare, di sentire l’emozione, di dare tutto se stesso.

A Marsiglia ha trovato più di un club: ha trovato un palcoscenico all’altezza del suo talento.

Benvenuto, Pierre-Emerick Aubameyang!”