Onana: «Non mi resta che tifare Camerun. Sanzione? Ormai non conta più»

Andre Onana, portiere dell’Inter e del Camerun, ha parlato ai microfoni di Relevo dopo la sua esclusione dal Mondiale in Qatar. Le sue dichiarazioni dopo la sanzione inflitta dalla federazione:

PAROLE – «Sto bene. Sanzione giusta? Non conta più nulla se sia giusta o ingiusta, la cosa più importante è che il Camerun vinca sempre. Gli auguro tantissima fortuna. Mi resta tifare per la squadra e augurare loro tantissima fortuna. E’ vero che c’entra il mio gioco con i piedi? Ma no, non c’entra nulla».