Onana eroe di Coppa: tris di parate ai rigori e semifinale per il Trabzonspor, come Motta con la Lazio

Onana decisivo dal dischetto: tre rigori parati e semifinale per il Trabzonspor. L’ex Inter fa il bis europeo

L’impresa di Edoardo Motta, il portiere classe 2005 della Lazio capace di parare quattro rigori nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, ha fatto rapidamente il giro d’Europa. A sole 24 ore dalla sua serata da protagonista, un’altra prestazione straordinaria tra i pali è arrivata dalla Turchia, firmata da una vecchia conoscenza della Serie A: André Onana.

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L’ex portiere dell’Inter, oggi al Trabzonspor, è stato decisivo nei quarti di finale di Coppa di Turchia contro il Samsunspor. La gara, chiusa sullo 0‑0 dopo 120 minuti, si è decisa ai rigori, dove Onana ha replicato l’eroismo visto in Italia: il camerunese ha infatti neutralizzato i primi tre tentativi avversari, indirizzando la qualificazione. Solo Tomasson è riuscito a superarlo, mentre il Trabzonspor – nonostante due errori dal dischetto – ha trovato il penalty decisivo con Muci, conquistando la semifinale del 13 maggio contro il Gençlerbirliği, autore dell’eliminazione a sorpresa del Galatasaray.

La serata di Onana, protagonista già ai tempi dell’Inter nella cavalcata fino alla finale di Champions League 2023, conferma il suo talento nelle situazioni ad alta tensione e aggiunge un nuovo capitolo alle grandi prestazioni dei portieri che, in queste ore, stanno illuminando le coppe nazionali europee.