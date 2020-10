Osimhen: «Juve-Napoli? Decisione sleale la sconfitta a tavolino»

Victor Osimhen si sta facendo apprezzare nel suo avvio di stagione al Napoli: ecco le parole dell’attaccante nigeriano

Victor Osimhen ha rilasciato un’intervista alla TV canadese TLN. La sua visione sulla decisione per Juve-Napoli.

JUVE NAPOLI – «Io non lo so, ma c’è la situazione del Covid, è la ragione per cui non siamo riusciti a viaggiare. Eravamo carichi per la partita, siamo stati bloccati per le regole del Covid. E’ sta una decisione un po’ sleale quella presa dopo. Avremo una fantastica stagione, i ragazzi sono pronti!».

GATTUSO – «Gattuso l’ho visto quando era giocatore, è un’ispirazione, con lui sarò in grado di crescere prima come uomo e poi come giocatore, e sto facendo dei progressi».