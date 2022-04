L’attaccante del Napoli si è presentato a Castel Volturno per svolgere una seduta di allenamento personalizzata nel suo giorno libero

Victor Osimhen non si ferma mai, nemmeno nel suo giorno libero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Napoli si è presentato ieri al centro sportivo di Castel Volturno per svolgere una sessione di allenamento personalizzata nel suo giorno libero.

Da oggi sarà inoltre aggregato al gruppo per preparare la gara di domenica che vedrà i partenopei ospitare la Fiorentina al San Paolo.