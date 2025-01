Otoa Genoa, ecco il video di presentazione del difensore: cameo a sorpresa di Frendrup – VIDEO

Sebastian Otoa è un nuovo difensore del Genoa. Arrivato ieri in città ha firmato oggi con i rossoblù che lo hanno preso a titolo definitivo dall’Aalborg. Il club, sempre attivo sui social, ha voluto accoglierlo con un video molto particolare.

