Ottavio Bianchi: «Ripresa? Dobbiamo aspettare che passi la nottata»

Ottavio Bianchi, ex tecnico del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport parlando dell’emergenza Coronavirus. Le sue parole.

SPORT COME VALORE SOCIALE – «Ma io in queste ore non riesco a concentrarmi né sul calcio, né su altro. Credo che sia indispensabile prestare attenzione alla vita sociale, che ha la priorità assoluta. Se diamo un’occhiata intorno a noi, ci accorgiamo che se ne sono andati amici, conoscenti, un vicino di casa. E bisogna organizzarsi per combattere il virus nel modo più appropriato ma anche uscire da questa forma di depressione che può colpire chiunque. So che l’inattività di quello che è stato e rimane il mio mondo colpisce figure a cui sono legato – i magazzinieri, i massaggiatori, ad esempio, gente che mi ha viziato e verso i quali ho sempre provato affetto. So che ci sono società di serie C che faranno fatica a riprendere: ho fatto la gavetta, ho attraversato il calcio, ne conosco le difficoltà. Ma aspetto che passi la nottata, come dicono a Napoli, dove dentro ad una frase c’è spesso la filosofia dell’esistenza. Le conosco tutte, perché lì c’è la parte più forte della mia storia personale».