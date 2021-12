Ounas si prende Napoli e non solo: in arrivo la Coppa d’Africa

Il Napoli si gode un ritrovato Adam Ounas, l’esterno azzurro si è guadagnato la titolarità e ora punta alla Coppa d’Africa

Adam Ounas si sta riprendendo Napoli e Spalletti ora se lo gode. L’esterno algerino sta ritrovando giocate e fiducia, oltre alla titolarità. Potrebbe arrivare anche nella sfida di domani la maglia da titolare.

Una corsa per prendersi il posto e per guadagnarsi la convocazione in Nazionale. L’Algeria lo tiene d’occhio e presto lo inserirà nella lista dei convocati per la Coppa d’Africa. A riferirlo è Tuttosport.