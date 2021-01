Mesut Ozil si è presentato al Fenerbahce, sua nuova squadra

Mesut Ozil, neo fantasista del Fenerbahce arrivato dall’Arsenal, si è presentato quest’oggi in conferenza stampa.

«Ho giocato in grandi club, ma per me il Fenerbahce è un’altra cosa. Apprezzo tantissimo questa squadra e spero che sarà tutto bello. Quando guardavo il Fenerbahçe mi piaceva Jay-Jay Okocha per il suo stile di gioco mentre nella squadra attuale non vedo l’ora di giocare con Dimitris Pelkas, visto che giochiamo nella stessa posizione ed è un giocatore di grande talento».