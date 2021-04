Padre Dragowski: «Borussia Dortmund? Pensa solo alla Fiorentina»

Dariusz Dragowski, padre del portiere della Fiorentina, ha parlato del futuro del figlio: le sue dichiarazioni

«Non sono stupito dal rendimento che sta avendo. In più posso testimoniare che lui lavora sempre duramente in allenamento e le partite di campionato sono solo lo specchio di quello che è il suo impegno in settimana. Le voci sul Borussia Dortmund? Penso che con la prova di ieri che tutti voi avete visto sia chiaro che lui ora pensi soltanto alla Fiorentina e a finire nel migliore dei modi questa difficile stagione. Non ha altri pensieri per la testa, in questo momento».