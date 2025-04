Pagelle Arsenal PSG: TOP e FLOP del match di Champions League

I top e i flop del match valido per l’andata della semifinale di Champions League: pagelle Arsenal PSG

Il primo atto va al Psg, che passa a inizio gara con Dembélé e basta e avanza per portare in Francia un risultato positivo, anche se non risolutivo. In una gara dalla tradizionale intensità che si ha in Europa e negli incontri dove si decide tanto, ecco chi si è messo in mostra nel bene e nel male.

I TOP

Se l’Arsenal ha ancora speranze di giocarsela a Parigi – perché no? Basta un solo gol in fondo – lo deve alla strepitosa parata che alla mezzora ha fatto Raya sulla conclusione secca di Doué. Poteva essere la pietra tombale sull’esito del match, invece la risposta è stata notevole. Ma non è solo questo episodio a garantire al portiere la palma del migliore dei suoi. In realtà, Raya si comporta da regista aggiunto, tanti sono i lanci che è chiamato a fare e che il piede sia preciso lo testimonia il momento del primo tempo quando si incarica di una punizione a lunga gittata che crea qualche grattacapo alla difesa parigina. Significativo che nell’assalto finale dei londinesi, Luis Enrique si arrabbi con i suoi che non vanno ad attaccarlo quando molti metri fuori dall’area si mette a dirigere le operazioni. I complimenti da una parte devono tramutarsi in elogi sperticati al dirimpettaio. Il migliore in campo è lui, Gigio Donnarumma, anche se l’Uefa assegna il premio all’infaticabile Vitinha. Due le prodezze dell’ex Milan: la chiusura su Martinelli poco prima dell’intervallo; l’intervento decisivo in tuffo sul diagonale di Trossard a inizio ripresa. Non impeccabile l’uscita sul colpo di testa vincente di Merino, per sua fortuna oltre la linea difensiva sulla punizione calciata da Rice.

I FLOP

La scena che riassume la fatica della partita di Trossard si ha a inizio ripresa, quando si abbassa nella propria metà campo, prova a far salire la squadra e non ci riesce, sbaglia uno stop facile e si porta la palla fuori. É il culmine di tanti errori fatti, non certo la cosa più grave (vedi sopra il giudizio su Donnarumma), ma quella più indicativa di una serata di scarsa qualità. Nel Psg nessuno buca la gara, ma Gonçalo Ramos avrà di che pensare sulla traversa colpita con un puntone che pare una scelta un po’ affrettata per rimediare a una perdita di tempo, manco fosse affaticato, lui che era appena entrato. Non si parli di sfortuna, è un errore bello e buono.