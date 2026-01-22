Voti&Stats
Pagelle Bologna Celtic, ecco i TOP e FLOP della sfida di Europa League
Pagelle Bologna Celtic: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la 7a giornata di Europa League 2025/2026. I voti
I voti ai protagonisti della sfida tra il Celtic e il Bologna di Italiano allo stadio Dall’Ara. Ecco le valutazioni per la partita valida per la settima giornata di Europa League:
I VOTI
BOLOGNA – Skorupski 5; Zortea 6, Casale 5.5 (85′ Lykogiannis sv), Heggem 5.5, Miranda 6.5; Moro 6, Ferguson 5.5 (73′ Cambiaghi 6); Rowe 6.5, Pobega 6 (56′ Odgaard 6.5), Dominguez 6 (73′ Orsolini 6), Dallinga 7.5.
CELTIC – Schmeichel 6.5; Donovan 6 (77′ Ralston sv), Trusty 7, Scales 5.5, Tierney 6.5; Engels 6 (88′ Bernardo sv), McGregor 6, Hatate 5.5; Yang 6 (77′ Kenny sv), Maeda 6.5, Tounekti 6 (46′ Nygren 6)
