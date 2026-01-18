Voti&Stats
Pagelle Bologna Fiorentina, i voti della sfida: Mandragora e Piccoli fanno volare la viola
Pagelle Bologna Fiorentina, i voti della sfida del Dall’Ara: analisi dei protagonisti della 21a giornata di Serie A! Ecco i top e i flop
Si chiude Bologna Fiorentina con la vittoria dei viola nella sfida valida per la 21a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Dall’Ara.
I VOTI
BOLOGNA – Ravaglia 6; Holm 5 (46’ Zortea 6.5), Casale 5.5, Heggem 5, Miranda 5; Freuler 5 (46’ Moro 5.5), Pobega 6; Orsolini 5 (46’ Rowe 6), Odgaard 5.5 (46’ Fabbian 7), Cambiaghi 5; Castro 5.
FIORENTINA – De Gea 6.5; Dodò 7, Comuzzo 6, Pongracic 6, Gosens 6; Fagioli 7 (90+3′ Ranier sv); Parisi 6.5 (80’ Fortini sv), Mandragora 7.5 (72’ Brescianini 6), Ndour 6.5 (72’ Sohm 6), Gudmundsson 6 (72’ Solomon 6); Piccoli 7.5.
