Pagelle Cagliari Benevento: Sau punisce la ex, giornata da dimenticare per Nandez VOTI

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Cagliari Benevento

Le pagelle dei protagonisti del match tra Cagliari e Benevento, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021.

TOP: Sau

FLOP: Nandez

VOTI

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno 6; Zappa 5, Walukiewicz 4.5, Ceppitelli 5 (76′ Pisacane 5), Tripaldelli 4.5 (67′ Simeone 6); Nandez 4, Marin 5.5, Caligara 5.5 (46′ Sottil 5.5); Joao Pedro 6, Nainggolan 6 (81′ Pereiro sv); Pavoletti 5.

A disposizione: Aresti, Vicario, Boccia, Pajac, Pinna, Oliva, Cerri, Tramoni.

Allenatore: Di Francesco 4.5.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò 6; Improta 6, Glik 6.5, Tuia 6.5 (89′ Maggio sv), Barba 6; Ionita 5.5, Schiattarella 6.5, Hetemaj 6 (89′ Dabo sv); Insigne 6 (72′ Foulon 6), Sau 7 (75′ Caprari 5.5); Lapadula 5.5 (75′ Di Serio 6).

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Del Pinto, Basit, Masella.

Allenatore: Inzaghi 6.5.

MARCATORI: 24′ Joao Pedro (C), 41′ Sau (B), 44′ Tuia (B).

AMMONITI: 4′ Caligara (C), Schiattarella (B), 84′ Caprari (B), 87′ Improta (B), 88′ Sottil (C), 94′ Pisacane (C). ESPULSI: 84′ Nandez (C).

ARBITRO: Eugenio Abbattista di Molfetta.