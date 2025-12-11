Voti&Stats
Pagelle Celtic Roma, i TOP e FLOP della sfida di Europa League
Pagelle Celtic Roma: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la 6a giornata di Europa League 2025/2026. I voti
Largo successo della Roma di Gasperini in trasferta che batte il Celtic con il risultato di 0-3. Ecco le valutazioni della sfida:
I VOTI
CELTIC – Schmeichel 6; Trusty 5, Scales 4.5, Tierney 5.5(46′ Donovan 6); Yang 5 (62′ Ralston 5,5), McGregor 5, Engels 5, Tounekti 5.5; Hatate 6.5 (77′ Balikwisha sv), Maeda 5.5 (46′ Bernardo 6), Nygren 5 (46′ Iheanacho 5).
ROMA – Svilar 6.5; Mancini 7, Ndicka 6, Hermoso 5 (80′ Ziolkowski sv); Celik 7, El Aynaoui 6,5, Pisilli 6.5 (85′ Angelino sv), Rensch 6; Soulé 7.5 (69′ Dybala 6,5), El Shaarawy 6.5 (69′ Pellegrini 6); Ferguson 8 (69′ Bailey 6,5).
