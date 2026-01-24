Voti&Stats
Pagelle Como Torino: i voti della sfida di Serie A! Lariani a valanga, brutto stop per i granata di Baroni
Pagelle Como Torino, i voti della sfida del Sinigaglia: analisi dei protagonisti della 22a giornata di Serie A! Ecco i top e i flop
Si chiude Como Torino con la vittoria dei lariani per 6-0 nella sfida valida per la 22a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Sinigaglia.
I VOTI
COMO: Butez 6; Vojvoda 6.5, Ramon 6.5, Kempf 6.5, Valle 6.5; Perrone 6.5 (68′ Sergi Roberto 6), Da Cunha 7; Rodriguez 6.5 (68′ Kuhn 7), Nico Paz 7 (73′ Smolcic 6), Baturina 7.5 (68′ Caqueret 7); Douvikas 8 (74′ Moreno 6).
TORINO: Paleari 4; Tameze 4 (68′ Obrador 5), Ismajli 5,5 (21′ Maripan 4), Coco 4; Pedersen 4.5, Casadei 4.5, Ilkhan 4 (67′ Anjorin 5), Lazaro 4; Vlasic 5; Ngonge 5 (67′ Zapata 5), Adams 5.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...