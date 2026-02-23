Connect with us
Pagelle Fiorentina Pisa, il derby salvezza lo vince la viola! Kean decisivo, serata no per Stojilkovic

Published

3 ore ago

on

By

fiorentina

Pagelle Fiorentina Pisa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:

PAGELLE FIORENTINA PISA

FIORENTINA – De Gea 6.5; Dodò 6 (78′ Comuzzo 6), Pongracic 6, Ranieri 6.5, Parisi 6; Ndour 6.5, Fagioli 5.5 (88′ Fabbian sv), Brescianini 6.5; Harrison 6.5, Kean 7 (85′ Piccoli sv), Solomon 6.5 (77′ Fazzini 6).

PISA – Nicolas 6.5; Canestrelli 5, Caracciolo 5.5, Bozhinov 5.5; Iling-Junior 5 (46′ Meister 5.5), Touré 5.5 (67′ Cuadrado 6), Loyola 5.5 (46′ Durosinmi 5.5), Marin 6, Angori 5.5; Moreo 5.5 (76′ Piccinini 6), Stojilkovic 5 (46′ Aebischer 6)

