Pagelle Inter Arsenal, i TOP e FLOP del match di Champions League

Pagelle Inter Arsenal, i TOP e FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la settima giornata di Champions League

Lo stadio San Siro ha vissuto Inter Arsenal match valido per la settima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26.

Notte fonda a San Siro per l’Inter, che probabilmente ha trovato un avversario più forte come certifica il suo percorso netto in Champions (7 vittorie in altrettante gare) e la sua leadership in Premier League. L’Arsenal di Arteta espugna il Meazza con un netto 1-3, trascinato dalla doppietta decisiva di Gabriel Jesus. L’illusione del pari di Sucic dura poco: i nerazzurri pagano a caro prezzo le amnesie difensive, specialmente sui calci piazzati, e le chance sprecate in avanti. Ecco i Top e Flop della sfida.

I TOP

Gabriel Jesus (Arsenal) L’uomo della serata a San Siro. Il brasiliano è letale e opportunista: sblocca il match al 10′ in spaccata, bravo a muoversi sul filo del fuorigioco (tenuto in gioco da Luis Henrique). Raddoppia al 31′ con un colpo di testa da rapinatore d’area, capitalizzando una traversa colpita da Trossard su azione d’angolo. Una doppietta pesante che indirizza la sfida e dimostra il suo killer instinct nelle notti europee. A lungo è stato fuori dal campo, adesso rientra e panchina l’autore del 3-1, quel Gyokeres che la scorsa estate era il sogno proibito di tutti.

Alessandro Bastoni (Inter) In una serata difensivamente complessa per i nerazzurri, che soffrono terribilmente le palle inattive dei Gunners (il 2-1 è il 19° gol da corner per l’Arsenal), Bastoni compie un intervento che vale quanto un gol. Al 62′ è monumentale nel recuperare su Saka tutto solo in area, cancellando una rete che sembrava già fatta e tenendo l’Inter in vita sull’1-2 fino ai minuti finali.

I FLOP

Marcus Thuram (Inter) La sua partita è macchiata indelebilmente dall’errore al 27′. Sul punteggio di 1-1, dopo una grande giocata di Lautaro e l’assist di Sucic, il francese spreca un’occasione enorme calciando alto sopra la traversa da ottima posizione. È la sliding door del primo tempo: un gol lì avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match. Nella ripresa ci riprova, ma senza la stessa pericolosità.

Luis Henrique (Inter) Serata no su entrambi i lati del campo. Al 10′ è colpevole sul gol dell’1-0 dell’Arsenal: la sua posizione tiene in gioco Gabriel Jesus, permettendo al connazionale di battere Sommer. In fase offensiva non riesce a riscattarsi, sprecando malamente una buona ripartenza al 39′ con un tiro che non inquadra nemmeno lo specchio, ignorando i compagni al centro.

