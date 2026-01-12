Pagelle Inter Napoli, Bastoni divide la critica: i voti dei quotidiani

Pagelle Inter Napoli, McTominay brilla e Bastoni divide la critica: i voti dei quotidiani sportivi ai protagonisti del match di San Siro

Il giorno dopo il pirotecnico pareggio di San Siro, i principali quotidiani sportivi analizzano le prestazioni dei protagonisti di Inter-Napoli, evidenziando giudizi unanimi sui migliori in campo ma profonde spaccature su alcuni interpreti chiave. Il plebiscito assoluto riguarda Scott McTominay: il centrocampista scozzese è l’MVP indiscusso. Per la Gazzetta dello Sport e Tuttosport merita un 8, mentre il Corriere dello Sport si spinge fino all’8.5, definendolo un dominatore assoluto dell’area di rigore, macchiato solo dall’errore iniziale. In casa nerazzurra, l’unica certezza è Federico Dimarco: l’esterno mancino strappa un 7 unanime, confermandosi una spina nel fianco costante per la retroguardia avversaria.

Note dolenti condivise, invece, per le difese. Il peggiore per la Beneamata è Manuel Akanji: il centrale svizzero viene bocciato da tutti (voti tra il 5 e il 5.5) per la sofferenza patita nel duello fisico con gli attaccanti azzurri. Stessa sorte per il capitano partenopeo Giovanni Di Lorenzo e per il centrale Sam Beukema, entrambi fermi al 5.5 per gravi disattenzioni in marcatura.

È sui “big” nerazzurri che la critica si spacca. Il caso più eclatante è Alessandro Bastoni: per la Rosea è il migliore della difesa (7) per attenzione, mentre gli altri giornali lo bocciano (5.5) imputandogli errori di posizionamento sul primo gol. Discorso simile per Nicolò Barella: il centrocampista sardo riceve la sufficienza da due testate per il pressing, ma il Corriere lo punisce con un 5, giudicandolo sovrastato fisicamente. Tra gli ospiti, Rasmus Hojlund convince quasi tutti (7) per la sua potenza, tranne Tuttosport che lo penalizza (6) per un gol sbagliato. Infine i tecnici: Antonio Conte vince il duello in panchina con voti tra il 6.5 e il 7 per la reazione emotiva della squadra, mentre Cristian Chivu oscilla tra il 6 e il 6.5, pagando i rimpianti per una vittoria sfumata due volte.