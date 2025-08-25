Pagelle Inter Torino: ecco i TOP, FLOP e i voti della partita

Pagelle Inter Torino 5-0: ecco qui i TOP i FLOP e i voti della partita conclusa questa sera e valida per la prima giornata di Serie A 2025/2026

Il campionato dell’Inter si apre con una vittoria schiacciante, un 5-0 sul Torino che non lascia dubbi sulla forza dei nerazzurri. La squadra di Chivu ha dominato la partita dall’inizio alla fine, dimostrando solidità e un attacco prolifico.

Il primo gol arriva al 18′ con Bastoni, che sfrutta al meglio un calcio d’angolo per sbloccare il risultato. Il raddoppio è di Thuram, che al 36′ finalizza una manovra fluida, mettendo in mostra l’ottima intesa con i compagni. Se il primo tempo è un monologo interista, il secondo non è da meno. Dopo pochi minuti, un errore difensivo del Toro spiana la strada a Lautaro Martinez per il 3-0. La doppietta personale di Thuram al 62′, arrivata di testa, chiude definitivamente i giochi. Il punteggio si arrotonda ulteriormente con il gol di Bonny, che segna il 5-0 finale, approfittando di un’altra disattenzione della difesa granata.

La squadra di Baroni non è riuscita a reggere l’urto, mostrando evidenti lacune in fase difensiva e poche idee in attacco. La delusione è stata palpabile anche tra i tifosi granata, che hanno lasciato lo stadio prima del fischio finale. Per l’Inter, invece, è un esordio perfetto che proietta la squadra con grande fiducia verso i prossimi impegni. La prestazione corale e l’efficacia dei singoli rendono i nerazzurri una delle protagoniste più accreditate di questa stagione.

TOP Lautaro/Thuram

FLOP Masina

INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Pavard 6.5, Acerbi 6, Bastoni 7 (dal 86′ Luis Henrique SV); Dumfries 6,5, Sucic 7, Barella 6,5, Mkhitaryan 6 (dal 79′ Diouf sv), Dimarco 6.5 (dal 66′ Carlos Augusto 6); Lautaro Martinez 7 (dal 79′ Zielinski sv), Thuram 8 (dal 66′ Bonny 7). All. Chivu 7.

TORINO (4-3-3): Israel 4; Lazaro 5, (dal 80′ Pedersen SV), Coco 5, Masina 4, Biraghi 5; Casadei 5, Ilkhan 5.5 (58′ Tameze 5), Gineitis 4.5; Ngonge 6 (80′ Anjorin SV), Simeone 5 (64′ Adams 5), Vlasic 5 (58′ Aboukhlal 6.5). All. Baroni 5.