 Pagelle Juve, Yildiz migliore in campo. Chi ha stupito invece tra i bianconeri - Calcio News 24
Juventus News

Pagelle Juve, Yildiz migliore in campo. Chi ha stupito invece tra i bianconeri

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

18 minuti ago

on

By

yildiz

Pagelle Juve: Yildiz illumina la rimonta, decisivi David e Openda nella notte di Bodo

Le Pagelle Juve della sfida contro il Bodo/Glimt, valida per la quinta giornata della Champions League 2025/26, raccontano una partita dalle due facce per la squadra di Spalletti. Un primo tempo disastroso, pieno di errori individuali e manovra sterile, seguito da una ripresa di carattere che ha permesso ai bianconeri di ribaltare il 2-1 iniziale grazie ai colpi di Openda, McKennie e David.

Difesa

Perin 6 – Non può molto sui due gol subiti: sul primo tocca ma non basta, sul rigore viene spiazzato. Presenza comunque attenta.

Kalulu 6 – Alterna buone chiusure a momenti di sofferenza, specie nella prima parte di gara. Riesce comunque a mantenersi ordinato.

Kelly 6 – Anche lui balla inizialmente davanti alle accelerazioni dei norvegesi, ma cresce in sicurezza nella ripresa.

Koopmeiners 6 – Impostazione pulita ma senza particolari picchi. Qualche buon intervento difensivo nei momenti più complicati.

Centrocampo

McKennie 6.5 – Primo tempo pieno di errori, poi cambia volto e firma il gol del sorpasso con un colpo di testa da attaccante puro. Le Pagelle Juve lo premiano per la reazione.

Locatelli 6 – Alterna momenti positivi e negativi, ma nella ripresa sale di tono. La sua apertura per David vale tre punti.

Adzic 4 – Il peggiore in campo. Perde dodici palloni in quarantacinque minuti, sbaglia scelte semplici e spreca una chance clamorosa. Giusta la sostituzione.
Dal 46’ Yildiz 7.5 – Il vero uomo della svolta. Cambia ritmo, qualità e identità alla manovra bianconera. Tutte le azioni pericolose passano da lui: protagonista assoluto delle Pagelle Juve.

Cambiaso 6 – Primo tempo anonimo, poi migliora combinando bene sulla sinistra proprio con Yildiz.
Dal 74’ Cabal 4.5 – Regala il rigore del 2-2, si riscatta solo parzialmente nel finale.

Conceicao 6.5 – Il più vivo tra i titolari nel primo tempo, crea due occasioni importanti. Cala un po’ nella ripresa ma resta pericoloso.
Dall’82’ Zhegrova SV

Miretti 6 – Fatica inizialmente, poi cresce e serve l’assist per McKennie. Gli viene annullato anche un gol.
Dal 67’ Thuram 6

Attacco

Openda 6.5 – Finalmente arriva la sua prima rete in bianconero. Dopo un contropiede mal gestito, nella ripresa si riscatta con un gol da opportunista.
Dal 74’ David 6.5 – Entra e decide il match: gol pesantissimo.

Allenatore

Spalletti 6 – Primo tempo da dimenticare, ma la reazione della squadra e il cambio Yildiz gli danno ragione. Blackout da correggere subito.

Juventus News

