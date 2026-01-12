Pagelle Lecce Parma, i giornali non perdonano: 4.5 per questi due giocatori! Le pagelle con TOP e FLOP

Pagelle Lecce Parma, i giornali hanno dato queste pagelle con TOP e FLOP dopo il match della 20ª giornata di Serie A 2025/26

Ecco il confronto tra le pagelle di La Gazzetta dello Sport e Tuttosport per Lecce-Parma, gara terminata 1-2 con un bel ribaltone da parte della formazione di Cuesta nel corso della ripresa. Nei voti emergono anche le motivazioni dell’accaduto.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

TOP E FLOP

TOP

Bernabé (Parma): È il migliore in campo per entrambe le testate. Gazzetta gli assegna un 7.5, definendolo fuori categoria per la lotta salvezza: entra nei gol e colpisce una traversa. Tuttosport concorda con un 7 pieno, esaltandone la qualità e il ruolo decisivo nel pareggio e nel gol vittoria.

Pellegrino (Parma): Voto 7 per Tuttosport, che ne loda il colpo di testa vincente e la fisicità nei duelli. La Gazzetta gli dà 6.5, sottolineando come il “fattore P” (palle inattive) sia dalla sua parte.

Stulic (Lecce): Migliore del Lecce per la Gazzetta con 6.5, premiato per il gran gol da punta vera. Tuttosport è ancora più generoso, assegnandogli un 7 per aver sbloccato la partita dopo un minuto con stop e tiro in area.

FLOP

Banda (Lecce): Il peggiore in campo all’unanimità. La Gazzetta lo boccia con un 4.5 per il “fallo senza logica” che ha causato l’espulsione, rovinando una prestazione fino a quel momento positiva (con assist). Tuttosport è ancora più severo: voto 4 per la “follia” dell’entrata a piede a martello che ha mandato il Lecce allo sbando.

Gaspar (Lecce): Altro flop per il Lecce. Gazzetta gli dà 4.5 per i “due calci a gioco fermo” che hanno portato all’espulsione evitabile nel finale. Tuttosport si ferma al 5, riconoscendo una partita gestita bene fino al rosso.

Keita (Parma): Insufficienza per entrambi i quotidiani. Tuttosport gli dà 5 perché “schiacciato” dai centrocampisti avversari. Gazzetta concorda con 5.5, definendolo impreciso, mai incisivo e colpevole di troppi palloni persi.

LE DIFFERENZE DI VOTO

Valenti (Parma): La divergenza più netta. Per Tuttosport merita 6 per una “prestazione importante, senza sbavature”. La Gazzetta lo boccia con un 5, colpevole di aver perso il duello con Stulic in occasione del gol del Lecce.

Oristanio (Parma): Voto 6.5 per Tuttosport, che ne apprezza la “partita attiva” e il palo clamoroso colpito. La Gazzetta è più tiepida (5.5), sottolineando la sfortuna sul palo ma anche che “per lungo tempo è fuori dal gioco”.

Delprato (Parma): Sufficienza piena (6) per Tuttosport (“azzera chiunque passi dalle sue parti”). Gazzetta gli dà 5.5, evidenziando come abbia sofferto Banda prima di provocarne l’espulsione.

Falcone (Lecce): 6 per Tuttosport (“non può nulla sui due gol”). 5.5 per Gazzetta, che ritiene potesse fare “qualcosina in più in uscita” su Pellegrino.

Maleh (Lecce): 6 per Tuttosport (“gran lottatore”, palo colpito). 5.5 per Gazzetta (palo, ma “troppi” 18 palloni persi).

Kaba (Lecce): 5.5 per entrambi, ma con motivazioni diverse. Tuttosport loda l’avvio dell’azione del gol poi nota il calo fisico. Gazzetta apprezza la giocata sul gol ma sottolinea l’errore in marcatura su Pellegrino in occasione del corner decisivo.

I tecnici (Di Francesco e Cuesta): Entrambi prendono voti simili (5.5 per Di Francesco, 6.5 per Cuesta), ma con sfumature. Tuttosport critica Di Francesco per il ritardo nei cambi dopo il rosso a Banda, mentre Gazzetta punta il dito sulla “mancata reazione” della squadra. Per Cuesta, Tuttosport esalta la capacità della squadra di “azzannare” il Lecce dopo l’espulsione, mentre Gazzetta loda la sua abilità nello sfruttare la “torre” Pellegrino.