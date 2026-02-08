Voti&Stats
Pagelle Lecce Udinese: Banda e Gandelman fanno impazzire i salentini, Solet non basta VOTI
Pagelle Lecce Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Lecce Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26
LECCE: Falcone 6; Veiga 6.5, Gaspar 5.5, Tiago Gabriel 6, Gallo 6; Ramadani 6, Coulibaly 6; Pierotti 5.5 (68′ Banda 7.5), Gandelman 7 (92′ Siebert SV), Sottil 6.5 (77′ N’Dri 6); Cheddira 5.5 (77′ Stulic 6). All. Di Francesco 7.5
UDINESE: Okoye 6; Bertola 5.5, Kristensen 6, Solet 6.5; Ehizibue 6 (86′ Kabasele SV), Miller 5.5 (64′ Zaniolo 6), Karlstrom 5 (92′ Buksa SV), Ekkelenkamp 5.5 (86′ Zarraga SV), Zemura 6.5; Bayo 5.5 (64′ Gueye 5), Atta 6.5. All. Runjaic 6
Ultimissime
video
Hanno Detto1 giorno ago
Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…» – VIDEO
Juventus, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio: le sue dichiarazioni La...