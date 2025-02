Pagelle Milan Roma, TOP e FLOP del match di Coppa Italia - Calcio News 24

I top e i flop del match per i Quarti di Finale della Coppa Italia 2024 2025: pagelle Milan Roma

Contava tanto il quarto di finale tra Milan e Roma, persino oltre la competizione. Per i rossoneri era la prima verifica del mercato invernale, seppure parziale date le scelte iniziali di Sergio Conceiçao basate sul gruppo che già c’era. Per i giallorossi ogni competizione alla quale partecipano può essere la via per arrivare a quel posto in Europa che il campionato difficilmente garantirà. Ecco i migliori e i peggiori della serata che ha visto il Diavolo vincere 3-1.

I TOP

D’accordo tutti, con le due reti Abraham meriterebbe la copertina, anche perché di fatto il 2-0 non è stato rimontato e sono state quindi decisive ai fini del raggiungimento della semifinale. Ma per una volta privilegiamo l’estetica e la novità (peraltro non che i gol dell’inglese ne siano stati privi). Perciò eleggiamo a migliore Joao Felix: sembrava un talento – e fin qui si sa lo è – che avesse giocato da sempre con il Milan e a San Siro. Si è mosso splendidamente, con una rapidità d’esecuzione e una facilità nel farsi trovare libero che aveva bisogno giusto di una sottolineatura. É arrivata con il dolce del cucchiaio del 3-1, delizioso e perfetto. Nella Roma premiamo lo spirito d’iniziativa di Saelemaekers, uscito tra gli applausi del suo ex pubblico. Non la migliore partita, la sua, ma certamente non sono mai mancate le buone intenzioni.

I FLOP

Sinceramente non ci sono insufficienze in casa rossonera. Un piccolo appunto per Maignan: una presa sfuggente quasi da harakiri; un’incertezza di piede che ha fermato il cuore di San Siro per un centesimo di secondo; una generale sensazione che non fosse la migliore serata. Nella Roma Paredes lo si vede molto gesticolare per chiedere ai compagni di salire con maggiore velocità e giusta occupazione delle posizioni. Non manca qualche bel lancio, ma anche una certa indolenza. Se Ranieri lo lascia nell’intervallo a riposo – non è il solo, anche Celik e Shomurodov gli fanno compagnia – evidentemente non era particolarmente soddisfatto della sua direzione delle operazioni.