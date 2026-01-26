Pagelle Roma Milan, i voti dei quotidiani: ecco i top e flop della sfida di Serie A! Leao bocciato, Pellegrini da sogno

Pagelle Roma Milan, i voti dei quotidiani: promossi e bocciati della grande sfida. Pellegrini incanta, Leao delude

Ecco un confronto tra le pagelle di Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport per la partita Roma-Milan, terminata 1-1.



TOP

• Pellegrini (Roma): Eroe della serata per tutti e tre i quotidiani, con un 7 unanime. Entra dalla panchina e con freddezza glaciale trasforma il rigore del pareggio in un momento topico, sotto la pioggia e contro un portiere come Maignan. La Gazzetta lo incorona “IL MIGLIORE”.

• Maignan (Milan): Anche per il portiere rossonero piovono voti alti: 7 per Tuttosport e Gazzetta, addirittura 8 per il Corriere dello Sport. Primo tempo strepitoso con parate decisive su Koné, Malen e Celik. Tiene a galla il Milan nel momento di massima pressione giallorossa.

• De Winter (Milan): Autore del gol del vantaggio, si merita un 7 da tutti e tre i giornali. Oltre alla rete, una prova difensiva solida in marcatura su Dybala.

• Celik (Roma): Prestazione maiuscola sulla fascia destra: 7 per Tuttosport e Corriere, 6.5 per la Gazzetta. Spinge con costanza, sfiora il gol (miracolo di Maignan) e si procura il rigore decisivo.

• Ghilardi (Roma): Il giovane difensore giallorosso impressiona: 7 per Tuttosport, 6.5 per Corriere e Gazzetta. Definito un “gigante” e in grande crescita, disputa una partita di grande attenzione e fisicità.

• Modric (Milan): Nonostante la marcatura stretta, il croato sforna l’assist per il gol di De Winter e si sacrifica molto in fase difensiva. 7 per Tuttosport e Corriere, 6.5 per la Gazzetta.



FLOP

• Leao (Milan): Bocciatura unanime per il portoghese: 5 per tutti e tre i quotidiani. Tuttosport lo descrive come irritante (“corricchia”, “qualche tacco di troppo”), il Corriere lo definisce senza “nessuno strappo, nessuna emozione”, e la Gazzetta parla di una prestazione anonima, frenata anche da campo pesante e pubalgia, che fa infuriare Allegri.

• Nkunku (Milan): Anche per il francese voti bassi: 5 per tutti. Impalpabile, tocca pochissimi palloni e non riesce mai a rendersi pericoloso né da centravanti né da esterno.

• Bartesaghi (Milan): Causa il rigore con un fallo di mano e soffre la spinta di Celik. 5.5 per Tuttosport, 5 per Corriere e Gazzetta.

• Saelemaekers (Milan): L’ex della partita, fischiatissimo, gioca in condizioni fisiche precarie e va in difficoltà. 5 per Tuttosport e Corriere, 5.5 per la Gazzetta.



DIFFERENZE DI VOTO SIGNIFICATIVE

• Ndicka: Giudizi contrastanti per il difensore della Roma. Tuttosport è severo (5) sottolineando il “tocco fantozziano” che regala l’angolo del gol al Milan. Il Corriere è leggermente più morbido (5.5), mentre la Gazzetta lo premia con un 6.5, evidenziando la gestione del reparto e l’assist d’oro non sfruttato da Malen, minimizzando l’errore sull’angolo. La differenza tra Tuttosport e Gazzetta è di 1,5 punti.

• Wesley: Anche l’esterno giallorosso divide la critica. Tuttosport e Gazzetta gli assegnano un buon 6.5, lodando la sua crescita nel secondo tempo e il contributo all’azione del rigore. Il Corriere dello Sport, invece, si ferma al 6, evidenziando l’errore in marcatura su De Winter in occasione del gol.

