Pagelle Torino Pisa: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Un Torino dai due volti non va oltre il 2-2 contro il Pisa. Nonostante un avvio aggressivo con una traversa colpita da Adams, sono gli ospiti a colpire a freddo con la doppietta di Moreo (il secondo gol su rigore), portandosi sullo 0-2 a pochi giri di orologio dall’intervallo. Finità qui? Tutt’altro. I piemontesi reagiscono con veemenza. Prima l’incornata vincente di Simeone, poi – in pieno recupero – Adams trova il guizzo per il pareggio del 2-2, chiudendo un primo tempo concitatissimo, culminato con l’espulsione di Baroni per (dubbie) proteste.
Nella ripresa, i ritmi calano inevitabilmente. Nonostante il forcing e i cambi operati dai granata (tra cui l’ingresso di capitan Zapata), la difesa del Pisa tiene botta, gestendo il punto e neutralizzando gli assalti finali. Un pareggio che muove la classifica per entrambe le squadre, ma che per ovvie ragioni fa più felici gli ospiti. Vediamo I voti, i top e i flop del match valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Pisa.
TOP TORINO PISA: Moreo
FLOP TORINO PISA: Casadei
PAGELLE TORINO PISA:
Torino (3-5-2): Paleari 5.5; Ismajli 6, Maripan 6.5 (dal 66’ Tameze 6), Coco 5.5; Pedersen 6, Ilic 5.5, Casadei 5, Lazaro 6.5 (dal 73’ Biraghi 6); Vlasic 5.5 (dal 46 Ngonge 6.5); Adams 7 (dal 66’ Gineitis 6), Simeone 7 (dal 78’ Zapata SV).
Baroni: 5.5
Pisa (3-5-2): Semper 6.5; Calabresi 6, Caracciolo 6, Canestrelli 5.5; Touré 6 (dal 66’ Nzola 5.5), Akinsanmiro 6.5, Hojholt 5.5 (dal 46’ Aebischer 6), Leris 6.5 (dall’83’ Cuadrado SV); Vural 6 (dall’83’ Marin SV), Moreo 7.5 (dal 66’ Angori 5.5); Meister 5.5.
Gilardino: 6
Torino Pisa 2-2: succede tutto nel primo tempo. Simeone e Adams ribaltano la doppietta di Moreo, ma Baroni (espulso) non sfonda
Torino Pisa, espulsione pesante per i granata! Non ci sarà nella stracittadina contro la Juventus: ecco cosa è successo
