Torino Pisa, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 10^ giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Alle 15 in punto si accendono i riflettori dello Stadio Olimpico Grande Torino per la decima giornata di Serie A che vede opposti Torino Pisa. I granata di Marco Baroni arrivano all’incontro dopo un periodo di risultati utili che, se prolungato, potrebbe proiettarli (quasi) a ridosso delle posizioni europee della classifica. Nonostante l’ottimo momento, come Baroni ha ribadito in conferenza, è fondamentale evitare ogni sottovalutazione dell’avversario. Il Pisa, infatti, è ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale nel massimo campionato. La squadra di Gilardino ha però dimostrato un carattere indomito, capace di frenare squadre di alta fascia come Lazio e Milan. I Toscani punteranno tutto sulla compattezza difensiva e sulla rapidità in contropiede per tentare lo “scherzetto” ai padroni di casa. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Pisa.

TORINO PISA LIVE:

🔴45 + 3′ – Fine primo tempo. Torino Pisa 2-2 all’intervallo

⚽45 + 3′ – GOL DEL TORINO: clamoroso al Grande Torino. Adams ribalta tutto e porta la partita nuovamente in parità. Lo scozzese gira bene l’assist di Lazaro dalla sinistra e si lancia in un’esultanza scatenata

45′ – Assegnati 3 minuti di recupero

45′ – Espulso Baroni. Punite le proteste (giudicate eccessive) del tecnico dalla sua area tecnica dopo un mancato fallo concesso al Torino, per l’arbitro non ci sono durbi. L’ex mister di Lazio e Verona lascia il campo perplesso

⚽42′ – GOL DEL TORINO: Simeone accorcia le distanze! Colpo di testa perfetto di Simeone, che in girata spizza il pallone a palombella che supera Semper. Partita riaperta

41′ – Calano i ritmi: il Torino mantiene sempre il pallino del gioco ma non riesce a penetrare la – ben organizzata – difesa avversaria

34′ – Rumoreggia il pubblico del Grande Torino. Plaeteali perdite di tempo da parte dei giocatori del Pisa, che (dal canto loro molto furbescamente) approfittanto di ogni occasione per guadagnare secondi preziosi. L’arbitro per il momento non interviene

⚽29′ – GOL DEL PISA: Moreo realizza la doppietta, spiazzato Paleari

27′ – Confermato il rigore

27′ – Controllo del VAR

27′ Calcio di rigore per il Pisa: punito un fallo di Casadei su Vural. Nasce tutto da una ripartenza toscana che coglie i granata di sorpresa, l’ex Inter nel tentativo disperato di recuperare centimetri affonda in area l’avversario (indirizzato sul pallone)

24′ – Possesso prolungato dei padroni di casa. Torino Pisa resta sullo 0-1

21′ – Il Toro tenta una reazione, ma la manovra dei piemontesi sembra meno propositiva rispetto a inizio gara

16′ – Il gol è buono. Arbitro nemmeno richiamato al monitor

15′ – Var in azione, presunta irregolarità nel gol

⚽13′ – GOL DEL PISA: Akinsanmiro ci prova e becca la traversa, Leris raccoglie il pallone e lo spizza in centro dove Moreo – di prima al volo – realizza un rigore in movimento. Nulla d fare per Paleari

6′ – Ancora possesso Toro: il Pisa chiude gli spazi

4′ – Buon fraseggio granata in questo avvio

2′ – Più che discreta cornice di pubblico oggi al Grande Torino, assenti – come previsto – i tifosi del Pisa

🔴1′ – Il match è iniziato!

TORINO PISA LIVE:

Torino (3–4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Anjorin, Dembele, Ngonge, Asllani, Biraghi, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.



Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Leris; Vural, Moreo; Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Marin, Tramoni, Cuadrado, Buffon, Nzola, Aebischer, Piccinini, Albiol, Denoon, Kandje, Bonfanti, Lorran. Allenatore: Gilardino.