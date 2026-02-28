Napoli News
Pagelle Verona Napoli: Lukaku l’uomo della Provvidenza, Akpa Akpro non basta VOTI
Pagelle Verona Napoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26
VERONA: Montipò 5; Nelsson 6, Bella-Kotchap 5,5 (52′ Frese 6,5), Edmundsson 6,5; Oyegoke 5,5 (70′ Suslov 6), Akpa Akpro 6,5 (82′ Slotsager SV), Gagliardini 5,5, Harroui 5,5 (81′ Niasse SV), Bradaric 6; Bowie 5, Sarr 5,5 (55′ Mosquera 5,5). All. Sammarco 6
NAPOLI: Meret 5,5; Beukema 6, Juan Jesus 5,5, Buongiorno 6; Politano 6 (78′ Mazzocchi SV), Elmas 5,5, Lobotka 5,5 (73′ Gilmour 6), Spinazzola 6,5 (52′ Gutierrez 6); Vergara 6,5 (78′ Giovane 6,5), Alisson Santos 6 (73′ Lukaku 7,5); Hojlund 6,5. All. Conte 7
