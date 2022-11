PAGELLE – Zaniolo Italia, occasione sprecata

In Albania-Italia, Nicolò Zaniolo ha proseguito con lo stesso copione di inizio stagione: tante occasioni, ma nessun gol

Ieri il Corriere dello Sport aveva presentato Albania-Italia attraverso un giocatore, che in quel campo aveva segnato pochi mesi fa: «Zaniolo, la grande occasione. Mancini consegna l’Italia a Nicolò». Il romanista è apparso nervoso, un suo labiale non è stato difficile da tradurre per i telespettatori e oggi lo stesso quotidiano lo rimanda con un 5.5: «Si mangia due gol e colpisce un palo esterno che, pure quello, è un gol sbagliato.

Eppure conosce bene sia il campo che la porta, lì ha segnato nella finale di Conference League. Stavolta la mira è troppo imprecisa». Identico voto si ha sul Corriere della Sera: «Fa a spallate, parte largo, poi si accentra sempre e ha voglia di mettersi in mostra: ma finisce per essere precipitoso e sprecone. Quando azzecca il tiro, centra il palo».