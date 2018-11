Palermo-Cosenza highlights e gol: le azioni salienti della sfida valida per l’11ª giornata della Serie B 2018/2019

Dopo il turno infrasettimanale, torna in campo la Serie B per l’11ª giornata. Tra le varie gare in programma nel weekend c’è anche la sfida tra Palermo e Cosenza che potrebbe risultare molto importante per la classifica. I rosanero, difatti, dopo la vittoria con il Carpi sono volati al secondo posto ad un punto dalla capolista Pescara con una gara da recuperare. La squadra siciliana con una vittoria potrebbe sorpassare o tenere il passo degli abruzzesi che sfideranno subito dopo il Cosenza. La situazione della formazione calabrese è, invece, completamente diversa, visto il 15° posto in classifica in zona playout. La squadra di Braglia ha necessariamente bisogno di punti per uscire dalla zona rossa e cercare una salvezza nella serie cadetta dopo la promozione ottenuta nella scorsa stagione.

L’arbitro della sfida è il direttore di gara Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta assistito dai guardalinee Lanotte e Di Gioia. Il quarto ufficiale è Davide Moriconi di Roma 2.