Palermo-Frosinone, finale playoff Serie B 2017/2018: formazioni ufficiali e diretta live

Palermo-Frosinone, finale andata playoff Serie B 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco al fischio d’inizio dell’attesa andata della finale playoff di Serie B tra Palermo e Frosinone. Reduci entrambe da passaggi del turno piuttosto sofferti – contro il Cittadella i ciociari e contro il Venezia i siciliani -, gli uomini di Stellone, grande ex della partita, e Longo sono pronti a sfidarsi per aggiungere un determinante tassello per la scalata finale verso la conquista della promozione in Serie A. Tra poco le formazioni ufficiali e la cronaca live del match

Palermo-Frosinone: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Palermo-Frosinone: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Palermo-Frosinone: probabili formazioni e pre-partita

Come da pronostico le due squadre che si giocheranno l’ultimo slot disponibile per salire di categoria saranno Palermo e Frosinone; entrambe considerate due delle principali pretendenti all’accesso diretto, sono state beffate al fotofinish dall’exploit del Parma (oltre che dal super campionato dell’Empoli). Dopo aver battuto di misura il Venezia di Inzaghi, la 4° classificata in campionato, il Palermo di mister Stellone, si accinge a questa determinante sfida casalinga contro la sua ex squadra. Pur consapevole delle difficoltà, legate alla forza dell’avversario e alla quantità davvero esorbitante di impegni ravvicinati, il tecnico sembrerebbe dell’idea di mantenere il classico 4˗3˗1˗2, senza l’eventuale innesto di Rolando in fascia, oppure il 4˗4˗2 con l’inserimento del genovese. Con Bellusci ai box, spazio a Struna in difesa, al fianco di Rajkovic. Unico dubbio in attacco con Nestorovski che spinge per una maglia da titolare nonostante La Gumina e Trajkovski partano favoriti.

Dopo la clamorosa mancata qualificazione all’ultima giornata di campionato ma, soprattutto, dopo il doppio ma importantissimo pareggio per 1˗1 contro il Cittadella, il Frosinone di mister Longo si prepara a questa delicata sfida con qualche defezione di troppo: assenti sicuri del match saranno, infatti, Ariaudo, Daniel Ciofani e Brighenti. Per ovviare a queste lacune, Longo dovrebbe optare per il cauto modulo del 3˗5˗2 con il duo Dionisi˗Ciano in avanti.

Palermo (4-3-1-2): Pomini; Rispoli, Struna, Rajkovic, Aleesami; Fiordilino, Jajalo, Murawski; Coronado; Trajkovski, La Gumina. Allenatore: Stellone.

Frosinone (3-5-2): Vigorito; M.Ciofani, Terranova, Krajnc; Matarese, Chibsah, Gori, Soddimo, Crivello; Dionisi, Ciano. Allenatore: Longo.

25 convocati da Stellone per #PalFro.

📌 24 i giallazzurri convocati per la gara di domani al "Renzo Barbera" di Palermo.



Palermo-Frosinone: i precedenti del match

Quella che andrà in scena al Renzo Barbera sarà la sfida numero 7 tra le due squadre. È curioso notare come, prima di questa stagione, Palermo e Frosinone si erano incontrate soltanto in Serie C1 ˗ nella stagione 1988/1989 ˗ con una doppia vittoria rosanero (1˗0 e 0˗2) e in Serie A, nella doppia sfida della stagione 2015/2016, entrambe vinte, anche in questo caso, dai rosanero (4˗1 in casa e 0˗2 in trasferta). Nella stagione appena trascorsa, invece, il bilancio si è leggermente ridimensionato con un iniziale pareggio in Ciociaria e l’ennesima sconfitta al Barbera per i gialloblù. Un bilancio, nel complesso, fortemente negativo per i ciociari, nonostante il miglior piazzamento in classifica.

Palermo-Frosinone: l’arbitro del match

Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova l’arbitro designato a dirigere la semifinale d’andata dei playoff di Serie B tra Venezia e Palermo, in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera del capoluogo siciliano. Per il direttore di gara veneto, classe 1984 e ingegnere di professione, sarà la gara numero 24 in stagione, 18 delle quali dirette nella serie cadetta, più l’andata delle semifinali playoff giocata la scorsa settimana. Di queste, è stato direttore di gara dei padroni di casa in 4 occasioni: una doppia sfida contro il Venezia di Inzaghi (alla 17° e nei playoff), Chiffi è stato designato direttore di gara alla 4° giornata, contro il Foggia e, alla 26°, contro il Perugia. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, sono 3 le direzioni: alla 7° contro la Cremonese (0˗0), alla 21° contro il Foggia (1˗2) e alla 32° contro la Ternana (0˗0). ll fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto di Rovigo ed Enrico Caliari di Legnago. Il quarto ufficiale sarà Luigi Rossi di Rovigo, mentre gli arbitri addizionali saranno Ivano Pezzuto di Lecce e Marco Piccinini di Forlì.

Palermo-Frosinone Streaming: dove vederla in tv

Palermo-Frosinone sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.

