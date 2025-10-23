Palermo: il sogno Serie A è davvero possibile? - Calcio News 24

Dopo anni segnati da fallimenti, tribunali e ripartenze dolorose, il Palermo ha finalmente ritrovato una stabilità che mancava da troppo tempo. Il passaggio sotto l’egida del City Football Group ha rappresentato una svolta profonda, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto per quanto riguarda la mentalità e la progettualità. La società che controlla tra le altre anche il Manchester City ha portato metodi, strutture e visione internazionale in un ambiente che ne aveva disperatamente bisogno.

Niente più improvvisazione, ma una chiara strategia a lungo termine, che passa da investimenti mirati, gestione moderna e valorizzazione del marchio Palermo nel mondo. Una realtà che ora lavora in silenzio ma con ambizione, che guarda al presente con concretezza ma tiene gli occhi fissi sul futuro. Un futuro che, per la prima volta dopo tanto tempo, fa meno paura.

Una squadra da Serie A travestita da Serie B

Il Palermo che oggi ambisce alla promozione non è frutto del caso, ma di una costruzione precisa, ambiziosa e lungimirante. Basta guardare alcuni movimenti di mercato per capirlo: l’acquisto di Joel Pohjanpalo lo scorso gennaio è stato un segnale fortissimo. Prelevato dal Venezia mentre giocava in Serie A, l’attaccante finlandese ha scelto Palermo per un progetto serio, rinunciando al presente per investire sul futuro. Una scommessa che si sta rivelando vincente per entrambi. Pohjanpalo, con la sua esperienza internazionale e il suo fiuto del gol, ha aggiunto peso e leadership a un reparto offensivo già competitivo, dimostrando quanto la società punti alla promozione non come sogno, ma come obiettivo.

Ma non è solo l’attacco a fare del Palermo una corazzata. La rosa è equilibrata, con ricambi di qualità in ogni reparto e un mix riuscito di giovani interessanti e giocatori esperti. Inzaghi ha dato alla squadra un’identità riconoscibile: un gioco diretto, veloce, ma mai improvvisato, con una mentalità aggressiva e vincente. A confronto, molte delle rivali sembrano ancora alla ricerca di continuità. La Sampdoria, pur con una rosa di valore, paga l’instabilità societaria e tecnica; il Bari ha una buona base ma manca di spessore in alcuni ruoli chiave. Il Palermo, al contrario, appare come la squadra più “pronta” della categoria, quella che ha tutto per fare il salto: struttura, profondità, idee chiare e fame.

In una Serie B così competitiva e imprevedibile, questa è forse la vera differenza. E spesso, è quella che porta in alto. Un equilibrio che si riflette anche nelle valutazioni degli addetti ai lavori e nei pronostici di Serie B, che vedono proprio il Palermo tra le squadre più attrezzate per la promozione diretta, grazie alla solidità del gruppo e alla mentalità vincente costruita da Inzaghi.

Palermo sogna come Napoli, il Sud può brillare ancora

Ma al di là del campo, è l’atmosfera attorno al Palermo a raccontare meglio di ogni classifica cosa sta accadendo. Lo stadio Renzo Barbera è tornato a essere un luogo di passione e orgoglio. La tifoseria, tra le più calde e fedeli d’Italia, ha risposto con entusiasmo, riempiendo gli spalti e abbracciando la squadra come nei giorni più belli. E l’aria che si respira a Palermo somiglia, per certi versi, a quella che si è vissuta a Napoli negli anni della rinascita.

Anche lì un Sud dimenticato ha saputo trovare la strada per risalire, prima tra lo scetticismo, poi con coraggio, fino a prendersi tutto. Il Palermo, oggi, guarda proprio a quell’esempio: un progetto ambizioso, una città che si stringe attorno alla sua maglia, e una fame di riscatto che va oltre il calcio. Forse perché, quando il Sud sogna, non si accontenta di sognare, vuole vincere!