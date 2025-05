Clamoroso Fiorentina: Palladino si dimette? Le ultime

Clamoroso a Firenze: Raffaele Palladino si sarebbe dimesso dalla panchina della Fiorentina, l’indiscrezione di Di Marzio

Clamoroso a Firenze: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Raffaele Palladino si sarebbe dimesso da allenatore della Fiorentina, a meno di un mese dal suo annuncio ufficiale. Una scelta che ha colto di sorpresa l’intero ambiente viola, soprattutto perché non sembrano esserci state frizioni pubbliche né segnali evidenti di malessere nei giorni scorsi. La società, che aveva puntato con decisione sull’ex tecnico del Monza per aprire un nuovo ciclo dopo l’era Italiano, starebbe tentando in ogni modo di ricucire lo strappo, cercando di convincere Palladino a fare marcia indietro. Ma da quanto filtra, la decisione del tecnico appare al momento irreversibile.

Le motivazioni dietro questo improvviso passo indietro non sono ancora state chiarite, ma potrebbero emergere nelle prossime ore con una presa di posizione diretta da parte dello stesso Palladino. Possibili divergenze sul mercato o sull’organizzazione tecnica potrebbero aver giocato un ruolo determinante, anche se al momento si tratta solo di ipotesi. Quel che è certo è che, nel pieno del calciomercato estivo e con il ritiro alle porte, la Fiorentina si trova di nuovo in una situazione di incertezza, costretta a valutare scenari alternativi a tempo di record. Se le dimissioni verranno confermate, per la dirigenza viola sarà necessario rimettersi subito al lavoro per trovare un sostituto all’altezza e garantire continuità a un progetto tecnico che rischia di naufragare prima ancora di iniziare.