Pallone d'Oro 2025, come sono andati gli italiani? Ecco la nomination che ha stupito tutti! - Calcio News 24

Pallone d’Oro 2025, come sono andati gli italiani? Ecco la nomination che ha stupito tutti!
Pallone d’Oro 2025: le nomination ufficiali tra sorprese e conferme, spiccano anche gli italiani
È ufficialmente iniziata la corsa al Pallone d’Oro 2025. Come ogni anno, la rivista France Football ha svelato i primi nomi in lizza per il prestigioso premio individuale, che incorona il miglior calciatore del mondo. In attesa della lista completa dei 30 finalisti per il Pallone d’Oro vero e proprio, sono già stati annunciati i candidati per gli altri riconoscimenti collegati: il Premio Kopa per il miglior Under 21, il Premio Yashin per il miglior portiere e il Premio Johan Cruyff per il miglior allenatore dell’anno.
Anche nel 2025, l’Italia avrà una presenza importante nella cerimonia del Pallone d’Oro 2025. Tra i candidati al premio per miglior tecnico dell’anno ci sono Antonio Conte e Enzo Maresca. Il primo ha riportato il Napoli sul tetto d’Italia conquistando il quarto scudetto della sua storia, mentre Maresca ha guidato il Chelsea a una stagione straordinaria, vincendo la Conference League e il Mondiale per Club. La concorrenza è agguerrita: tra i nomi più forti c’è Luis Enrique, trionfatore in Champions League con il PSG, Hansi Flick, campione di Spagna con il Barcellona, e Arne Slot, protagonista del successo del Liverpool in Premier League. Sorprende, invece, l’assenza di Simone Inzaghi, passato all’Al-Hilal dopo aver condotto l’Inter fino alla finale di Champions.
Per il Premio Yashin 2025, dedicato al miglior portiere, figurano due volti noti della Serie A: Gianluigi Donnarumma, protagonista con il PSG e la Nazionale italiana, e Yann Sommer, pilastro dell’Inter. Accanto a loro, anche Alisson, Bounou, Courtois, Chevalier, Martinez, Oblak, Raya e Sels completano una lista di altissimo livello.
Spazio anche ai giovani con il Premio Kopa 2025, dove tra i protagonisti figura Kenan Yildiz della Juventus. Il talento turco è uno dei nomi più interessanti del calcio europeo. Con lui in nomination anche Dean Huijsen, ex Juve e Roma, oggi al Real Madrid. Il favorito rimane però Lamine Yamal del Barcellona. Presenti anche Pau Cubarsi, Bouaddi, Doué, Estevao, Lewis-Skelly, Joao Neves e Rodrigo Mora.
Il Pallone d’Oro 2025 si preannuncia quindi ricco di talenti, sorprese e sfide internazionali. Una celebrazione del calcio globale in cui l’Italia, ancora una volta, recita un ruolo da protagonista.
