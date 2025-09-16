Pallone d’Oro 2025: Ousmane Dembélé in pole position secondo l’intelligenza artificiale

Pallone d’Oro 2025: Ousmane Dembélé è in pole position per la vittoria finale secondo l’intelligenza artificiale

Il Pallone d’Oro 2025 potrebbe parlare francese. Secondo una previsione elaborata dal cabinet parigino AVISIA, specializzato in analisi dei dati e intelligenza artificiale, Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, ha il 72% di probabilità di conquistare il prestigioso riconoscimento individuale.

Alle sue spalle, nella corsa al trofeo, si collocano due giovani stelle del calcio europeo: Lamine Yamal, talento classe 2007 del Barcellona, con il 56% di chance, e Vitinha, centrocampista portoghese del PSG, accreditato del 40%.

Il modello predittivo di AVISIA

L’algoritmo sviluppato da AVISIA non si limita a valutare le sole statistiche sul campo. Il modello integra infatti una combinazione di fattori:

Performance individuali e collettive : gol, assist, vittorie nei principali campionati e nelle competizioni internazionali.

: gol, assist, vittorie nei principali campionati e nelle competizioni internazionali. Notorietà e riconoscimenti : premi individuali, impatto mediatico e popolarità globale.

: premi individuali, impatto mediatico e popolarità globale. Peso storico dei voti: analisi delle tendenze passate nel sistema di assegnazione del Pallone d’Oro.

Un elemento innovativo è rappresentato dall’“impatto giornalistico”, che tiene conto delle preferenze dei votanti in base a nazionalità, club di appartenenza e stili di gioco. Questo parametro consente di restituire una previsione più realistica e sfumata, andando oltre i meri numeri.

I protagonisti della corsa

Ousmane Dembélé : 28 anni, esterno offensivo rapido e tecnico, già campione del mondo con la Francia nel 2018. Dopo stagioni altalenanti al Barcellona, al PSG ha ritrovato continuità e centralità nel progetto tecnico.

: 28 anni, esterno offensivo rapido e tecnico, già campione del mondo con la Francia nel 2018. Dopo stagioni altalenanti al Barcellona, al PSG ha ritrovato continuità e centralità nel progetto tecnico. Lamine Yamal : appena 18 anni, considerato uno dei più grandi prospetti del calcio mondiale. La sua maturità tattica e la capacità di incidere in Liga e Champions League lo rendono un candidato credibile nonostante la giovane età.

: appena 18 anni, considerato uno dei più grandi prospetti del calcio mondiale. La sua maturità tattica e la capacità di incidere in Liga e Champions League lo rendono un candidato credibile nonostante la giovane età. Vitinha: 25 anni, regista moderno e dinamico, punto di riferimento del centrocampo del PSG e della nazionale portoghese. La sua crescita costante lo ha portato a essere tra i migliori interpreti del ruolo in Europa.

L’appuntamento con la storia

La cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2025 si terrà lunedì 22 settembre al Théâtre du Châtelet di Parigi. Secondo AVISIA, Dembélé parte favorito, ma la corsa resta aperta: Yamal e Vitinha potrebbero ribaltare i pronostici e scrivere una pagina sorprendente della storia del calcio.