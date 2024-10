Pallone d’Oro 2024, Guardiola ammette: «Vittoria Rodri è incredibile. Non lo avremmo mai immaginato qui al City anni fa»

Pallone d’Oro 2024, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ammette: «Vittoria Rodri è incredibile. Non lo avremmo mai…»

Alla vigilia del match di coppa contro il Tottenham, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha presenziato in conferenza stampa e ha parlato, tra gli altri temi, anche della vittoria di Rodri del Pallone d’Oro ai danni del brasiliano del Real Madrid, Vinicius Jr. Ecco le sue parole riportate da BBC e riprese poi da TMW:

PAROLE – «Cosa posso dire? Innanzitutto, voglio congratularmi con lui con tutta la sua famiglia e i loro amici; è una notizia incredibile per lui e per tutti noi. Tutto il Manchester City, i nostri tifosi, siamo così orgogliosi di lui. Non avremmo mai potuto immaginare, anni fa, che un giocatore (del City, ndr) potesse ricevere questo prestigioso premio. Siamo molto felici di condividerlo con lui e speriamo che possa dargli l’energia per recuperare bene per la prossima stagione e tornare di nuovo con noi”. E ancora: “Come club, siamo molto felici che Rodri sia il primo giocatore di questo club a vincere questo premio, è come la Premier League e la Champions League. Siamo così orgogliosi».

VINICIUS E HAALAND – «Certo, se (Vinicius, ndr) avesse vinto, sarebbe stato più che meritato. Lo stesso vale per Erling (Haaland, ndr) lo scorso anno. Erling è stato quarto, quinto, sesto o settimo, ed è magnifico. Sarà davvero aperto. Ci saranno più possibilità di vincere».